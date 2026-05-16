Başıboş köpek mağdurları panelde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başıboş köpek mağdurları panelde buluştu

Başıboş köpek mağdurları panelde buluştu
16.05.2026 16:36  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen panelde başıboş köpek saldırıları, yasal düzenlemeler ve mağdurların yaşadıkları ele alındı. Bir anne, kızının köpek saldırısı sonucu bacağını kaybettiğini anlattı.

Ankara'da platformlar tarafından 'Türkiye'de başıboş köpek sorunu' paneli düzenlendi. Mağdurlar panelde buluştu.

Ankara'da platformlar tarafından 5199 sayılı Kanun'un 2024 değişikliği sonrası uygulama sorunları, belediyelerin hukuki sorumlulukları, halk sağlığı ve güvenlik boyutu, bilimsel, idrai ve insan hakları perspektiflerinin ele alındığı 'Türkiye'de başıboş köpek sorunu' paneli düzenlendi. Etkinliğe, başıboş köpek mağdurları katıldı.

"Köpek üretimi ve rehabilite edilmesi sıkı biçimde denetlenmelidir"

Kısırlaştırma ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin biçimde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Ankara Sivil Toplum Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Öylek, "Köpek üretimi ve rehabilite edilmesi sıkı biçimde denetlenmelidir. Özellikle okul çevreleri, parklar, hastaneler ve ibadethaneler güvenli alanlar haline getirilmelidir. Yalnızca şehir güvenliği konusunda değil, toplumun kültürel ve vicdani meseleleri konusunda da sorumluluk almaya devam ediyoruz. Dün RTÜK önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasında ekranlar üzerinden toplumumuza yönelik kültür emperyalizmine aile yapısını hedef alan yayınlara ve toplumsal değerlerimizi aşındırmaya çalışan içeriklere ilişkin kaygımızı ifade ettik" diye konuştu.

"Hastaneye götürülürken yavrum, 'ölmeyeceğim değil mi baba?' diye soruyordu"

Yıllarca 'bir kap mama bir kap su koy' sloganlarıyla adeta beyninin yıkandığını ifade eden mağdur anne ise bir hayvandan insana böylesine bir zarar gelebileceğini asla düşünmediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Ancak bu propagandanın arka planını sorgulamamanın bedeli bizim için çok ağır oldu. Sadece 3 buçuk dakika içinde varlığıyla içimi şükürlerle dolduran kızım, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kaçarken bir kamyonun altında kaldı ve bacağı koptu. Sizin haberlerde köpek saldırısı deyip geçtiğiniz o başlıklar bizim hayatımıza düşen birer ateş topuydu. Yanına vardığımda bana, 'özür dilerim anneciğim köpekler saldırdı' diyordu. Hastaneye götürülürken yaşam hevesiyle dolu olan yavrum, 'ölmeyeceğim değil mi baba?' diye soruyor, acısı dayanılmaz hale geldiğindeyse uyutun beni diye yalvarıyordu. Biz bu felaketin ortasında çaresizce beklerken sosyal medyada bir tokat gibi yüzümüze vurulan iftiralar başladı. Kızımın hep sokaklarda olduğu, köpekleri tahrik ettiği gibi asılsız yalanlar yayıldı. İftiralar, öyle ahlaksız bir boyuta ulaştı ki olayın FETÖ kurgusu olduğundan tutun iffetime, namusuma, şahsıma yönelik onur kırıcı saldırılara kadar her türlü haksızlığa uğradım. Evladımız canıyla uğraşırken biz aynı zamanda bu organize kötülükle uğraşmak zorunda kaldık."

Programa, hukukçular, mağdurlar ve akademisyenler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş köpek mağdurları panelde buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü
Noa Lang’tan Galatasaray’daki geleceği hakkında açıklama Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
Galatasaray’dan Avrupa mesajı Galatasaray'dan Avrupa mesajı

18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:32
Mauro Icardi’den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
15:48
Tayland’da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Tayland'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
15:38
İstanbul Emniyeti’nde yeni atamalar Müge Anlı’nın eşinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 18:52:35. #7.13#
SON DAKİKA: Başıboş köpek mağdurları panelde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.