Ankara'da Başıboş Köpekler Tarım Alanında Koyunları Telef Etti - Son Dakika
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Ankara'da Başıboş Köpekler Tarım Alanında Koyunları Telef Etti

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Güzelhisar Mahallesi'nde başıboş köpekler 4 koyunu telef etti, bir keçi ise yaralı olarak kurtuldu. Mahalle sakinleri köpek barınağının kaldırılmasını istiyor.

12.06.2024 08:51
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Ankara'nın Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde başıboş köpekler 4 koyunu telef etti, bir keçi ise yaralı olarak kurtuldu. Güzelhisar sakinleri bir vatandaş tarafından mahallelerine yapılan köpek barınağının kaldırılmasını istedi.

Mahallede besicilik yapan Ahmet Görgülü, hayvanlarının başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını belirtti. Görgülü, "Mahallemize bir vatandaş barınak yaptı ve burada yaklaşık 200 köpek bulunuyor, çevresinde de 50 civarında başıboş köpek geziyor. Hayvanlarımı otlatmaya çıkardım, başlarından 50 metre ayrılınca bu olay yaşandı. Gözümüzün önünde yaşandı, koyunları köpeklerin elinden zor aldık. Yetkililere bildirdik, saldırgan köpeklerden ikisi yakalandı. Gelip sürekli kontrol ediyorlar" diye konuştu.

"Koyunlarımı hapsettim"

Korkudan hayvanlarını otlatmaya çıkaramadığını söyleyen Görgülü, "Ben Büyükşehir'i de aradım, ilçe belediyeleri sorumlu dediler. Ama bizim burada köpek barınağı yok. Alınan köpek aşı yapılıyor, yine aynı yere bırakılıyor. Böyle bir sıkıntı var. Zararlı bir köpek varsa toplanacak. Şimdi koyunlarımı çıkaramıyorum ben, çevirdiğim yerde hapsettik, korkudan çıkaramıyoruz" dedi.

"Somut adım atılmasını bekliyoruz"

Başıboş gezen köpeklerin daha önce bir kişiye saldırdığını ifade eden Güzelhisar Mahalle Muhtarı Emrah Bölükbaşı ise, mahallelerine bir vatandaş tarafından yapılan barınağın kaldırılması için yetkililere başvuruda bulunduklarını kaydetti. Muhtar Bölükbaşı, "Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız konuyla ilgileniyorlar. Bir an önce somut adım atılmasını bekliyoruz" dedi.

MHP'den konuyla ilgili önerge

Geçtiğimiz günlerde MHP'li Belediye Meclis üyeleri Hasan Görgülü ve Semih Refah, konuyla ilgili bir önerge verdi. Önergede ise şu ifadeler yer aldı: "Akyurt Güzelhisar Mahallesi 1705 Ada 1 Parselde Belediye Yeşil Alan üzerindeki beslenilen 200'ü aşkın sokak köpeğinin Zoonoz hastalık bulaştırma riski barındırdığı ve çevrede insan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye attığı gözlemlenmiştir. Bu konu hakkında İlçe Tarım Müdürlüğü'nün Orman Bakanlığı'na yazdığı yazıya istinaden Orman Bakanlığı'ndan gelen cevapta; ilgili makamın tamamen Akyurt Belediyesi olduğu söylenmektedir. Bu konu ile ilgili araştırma yapılmasını ve Belediye Yeşil Alanı üzerinde bulunan sözde köpek çiftliğinin kaldırılmasını saygılarımızla talep ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Başıboş Köpekler Tarım Alanında Koyunları Telef Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Başıboş Köpekler Tarım Alanında Koyunları Telef Etti - Son Dakika
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