Ankara\'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Vatandaşlar Çözüm İstiyor

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Ankara'nın Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi'nde parkta yürüyen bir vatandaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Başıboş gezen köpekler nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.

Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi'nde Vural Kedici adlı vatandaş, Ali Ersoy Parkı'nda yürüdüğü esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine atlamasıyla ayağı kayarak düşen Kedici, yerlerde yuvarlandı. Vural Kedici, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Parktan geçiyordum ve telefona bakarken köpekler saldırdı. Bir tanesi geldi tam ısıracaktı düştüm, ayağım kaydı. Kulübeye doğru gittim ve onlar da benden uzaklaştı. Bu mahallede şikayetler devamlı var. Altındağ Belediyesinden köpeklerin bu mahalleden kaldırılmasını istiyoruz. Bunlardan herkes şikayetçi" ifadesini kullandı.

Kedici, Altındağ Belediyesinden herhangi bir dönüş alamadığını belirterek, "Telefonda bana dediler ki 'Onunla ilgili kanun çıkmadı. Kanun çıkınca değerlendirmesini yapacağız.' Olay böyle oldu ama zor kurtuldum. 5-6 tane vardı" dedi.

Başıboş köpeklerden tedirgin olduğunu söyleyen Kedici, "Bu mahallede bunlar hep geziyor. Daha önce de aradım ben, kaldırdılar ama hala devam ediyor. Bu yol da çocuğun okul güzergahı. Benimki gibi çocuklar her gün okula gidiyor, onlar da korkuyor. Buna artık bir çözüm bulunsun. Köpekler buradan kaldırılsın" diye konuştu.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Kedici'ye yardıma koşan site güvenlik görevlisi İbrahim Koç ise, "Vural ağabeyden önce bana saldırdılar. Kapının önünde dikiliyordum. Bana doğru yürüdüler ve köpekleri 'hoşt' diyerek kovaladım. Karşı parka atladılar. Karşı parkta da 2-3 dakika sürmedi Vural ağabey aşağıya koşarak indi. Ben de onunla yardımlaşmak amacıyla dışarı çıktım. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, Altındağ Belediyesi'nden başıboş köpeklere çözüm bulunmasını istiyor. - ANKARA