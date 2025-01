Ankara\'da Başıboş Sokak Köpekleri Saldırıyor

3.Sayfa

Ankara'nın Mamak ilçesindeki başıboş sokak köpekleri, işe ve okula giden insanlara saldırmaya devam ediyor. Köpek sürüsünün saldırdığı bir kadın canını çevreden yetişenler sayesinde kurtardı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mutlu Mahallesi'nde başıboş sokak köpekleri insanlara saldırmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri belediye ekiplerinin köpekleri toplamak için gelip 1-2 sokak öteye bırakıp gittiklerini iddia etti. Dün sabah saatlerinde bir kadına daha saldıran köpeklerin görüntüsü, mahallede yaşayan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın olay yerine gelen bir kamyonet sayesinde kurtuldu.

"Ne toplayan var ne ilgilenen var"

14 yaşındaki torununu bir yere gönderirken köpekler saldırır endişesiyle tek başına gönderemediğini ve belediye ekiplerinin bu konuyla ilgilenmediğini belirten Hatice Saban, "Ne toplayan var ne ilgilenen var. Öğrenciler gidemiyor, işten gelenler evine giremiyor. Çok rahatsızız. Çocuklara da saldırdılar, kadınlara da saldırdılar. Hatta bir kadını biz kurtardık yakın zamanda. 14 yaşında torunum var, bir yere gideceği zaman ben getirip götürüyorum. Az değil 25-30 tane köpek var. Hiç azalmıyor köpek sayısı. Hakkımızda hayırlısı olsun. Mahalledeki herkes şikayetçi bu durumdan. Sürekli şikayet ediyorlar ama hiçbir ilgilenen yok" diye konuştu.

"Anne ben nasıl çıkacağım"

Köpekler yüzünden çocuğunu staja nasıl göndereceğini bilmediğini söyleyen Bergüzar Avşaroğlu ise, "Aşırı saldırıyorlar. Daha 1 hafta önce bir kadına saldırdılar. Benim kızım sabah staja gidiyor. 'Anne ben nasıl çıkacağım' diye soruyor. Eskiden buraya gelip servis alıyordu. Artık gelmiyor. Çocuk nasıl yapacak bilmiyorum. Alt kat komşum öğretmen, kadın hemen şuradaki okula gitmek için taksi çağırıyor. Bunlara bir çare bulurlarsa iyi olur. Toplasınlar barınak yapsınlar. Başına koysunlar 5-10 tane görevli en azından baksınlar. Hep bunu istiyor insanlar. Öldürmesinler. İlla da öldürsün demiyoruz ki biz. Yazık onların da bir canı var" ifadelerini kullandı.

"Bir müddet köpekler toplandı ama sonra üreme devam etti"

Dün sabah saatlerinde mahallede bir kadına saldıran köpeklerin görüntüsünü çeken Serkan Sevindi ise, "Ben evden çalışıyorum. Evde işlerimi hallederken bir kadının çığlık attığını duydum. Hemen camı açıp baktım. Hava sisliydi biraz. Videoya çektim. Her gün yaşadığımız olaylardan bir tanesi. Özellikle çocuklar için çok tehlikeli oluyor okula gitmeye çalışırken. Motorlu kuryelere çok saldırıyorlar. Bu bir değil iki değil. Herkese saldırıyorlar. Dün sabah saatlerinde 9 buçuk gibi oldu olay. Videoda da çektiğim gibi bir kamyonet geldi ve kadını onlar kurtardı. Kadını 1-2 kere ısırmaya çalıştı köpekler, onun dışında kadını kamyonet alıp götürdü. 3 yıl önce burada köpek ölüleri bulundu. Bu saldırılar o zaman daha şiddetliydi. 2 tane falan köpek ölüsü bulunduktan sonra bir müddet köpekler toplandı ama sonra üreme devam etti kısırlaştırma olmadığı için. Şu an iyice arttılar. Abartmıyorum 3 sokağın köşesi burası. Burada buluşuyorlar ve 40 tane köpek oluyor. Şu an her biri gündüz vakti olduğu için kendi köşelerine çekilip ya uyuyorlar ya da başka bir şey yapıyorlar, bilmiyorum. Sabah saatlerinde çok saldırıyorlar. Gece saatlerinde de sabaha kadar durmuyorlar. İnsanları rahatsız edici düzeyde, uykuları kaçıyor. Biz de bu durumdan rahatsızız. Belediye herhangi bir şey yapmıyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA