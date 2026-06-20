Ankara'da Battaniye Hırsızlığı - Son Dakika
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Ankara'da Battaniye Hırsızlığı

Ankara\'da Battaniye Hırsızlığı
20.06.2026 22:57
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Etimesgut'ta bir kadın, apartman önündeki battaniyeyi çalarak kayıplara karıştı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadının binanın önündeki battaniyeyi çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, bir apartman girişinde bulunan ve bina sakini Dilek A.'nın motosikletinin üzerini örtmek amacıyla kullandığı eski battaniye, kimliği belirsiz bir kadın tarafından izinsiz şekilde alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının battaniyeyi alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Battaniyenin kaybolduğunu fark eden bina sakini Dilek A., ilk etapta duruma anlam veremediğini belirterek büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Maddi değeri oldukça düşük olan eski battaniyenin dahi çalınmasının düşündürücü olduğunu söyleyen kadın, yaşanan olaya tepki gösterdi. Olayla ilgili görüntülerin bina güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenilirken, apartman sakinleri benzer olayların yaşanmaması için çevredeki vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Battaniye Hırsızlığı - Son Dakika

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