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Ankara'da Bekçi Eşini Öldürüp İntihar Etti - Son Dakika
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Ankara'da Bekçi Eşini Öldürüp İntihar Etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir bekçi, eşini öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Olayda 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Orkun Oruç, eşini tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara\'da Bekçi Eşini Öldürüp İntihar Etti
28.12.2023 - 19:32,
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Ankara'da bekçi eşini öldürüp intihar etti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir bekçi, eşini öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık TOKİ'de meydana gelen olayda 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucunda Orkun Oruç, eşini tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Sincan, Ankara, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bekçi Eşini Öldürüp İntihar Etti - Son Dakika


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