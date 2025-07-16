Ankara\'da Belediyeye Ait Otobüsün Kazası Sonrası Trafik Normale Döndü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün önce iki hafif ticari araca ve ardından üst geçit ayağına çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından yol trafiğe açıldı. Kazaya karışan otobüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Etlik Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, 284 numaralı Esertepe-Kızılay-Bakanlık hattında sefer yapan belediye otobüsü, önünde seyreden iki hafif ticari araca çarptıktan sonra şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit ayağına çarpmıştı. 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan Etlik Caddesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kazaya karışan araçların kaldırılması ile tekrar araçların geçişine açıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının da tamamlanmasıyla bölgede trafik akışı normale döndü.

Polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. - ANKARA