Ankara'da Bıçaklı Kavga Sonrası Kalp Krizi

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Ankara'da bir kadın eşini bıçakla yaraladıktan sonra parkta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında S.K. isimli kadın, kocası S.S.K.'yi evinde bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.S.K.'yi yaralı halde buldu. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

S.K. isimli kadının ise, eşi S.S.K.'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. S.K. olayın arından bir parkın karşısında bulunan kaldırımda baygın halde bulundu. Tedavi için hastaneye sevk edilen şüphelinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekibinin evde yaptığı olay yeri araştırması sonucu suç aleti bıçak bulundu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. S.S.K.'nin tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. - ANKARA