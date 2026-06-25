Ankara'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara\'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
25.06.2026 14:05
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Eski damadının bıçaklı saldırısında anne hayatını kaybederken, kızı tedavi altına alındı.

Ankara'da eski damadının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybederken, aynı saldırıda yaralanan kızının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yurt dışından dönen E.Ç., bilinmeyen bir nedenle eski kayınvalidesi Havva Karayel ve eski eşi Yağmur Karayel'e bıçaklı saldırıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan anne Havva Karayel müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı kızının tedavisinin devam ettiği belirtildi. Saldırının ardından polise teslim olan E.Ç.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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