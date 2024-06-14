Ankara'da bin 100 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da bin 100 adet sikke ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon sonucunda ele geçen malzemelere el konuldu ve şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

14.06.2024 20:09
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Ankara'da bin 100 adet sikke ele geçirildi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildiğini bildirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "14 Haziran 2024 tarihinde Beypazarı ilçesinde U.A. adlı şahsın müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşılmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda U.A. adlı şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konularak, U.A. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bin 100 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

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