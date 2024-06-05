Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi - Son Dakika
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Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Bina güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla müdahale çalışmaları devam ediyor.

05.06.2024 17:18
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Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 916 Sokak 22 nolu apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü binanın çatısında yangın meydana geldi. Bina güvenlik güçleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangınla müdahalesi devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi - Son Dakika

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