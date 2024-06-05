Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Mamak'taki bir apartmanın teras katında mangal yakılması sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çatının her yerini kaplayarak büyüdü. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra inceleme başlatıldı.

05.06.2024 18:41
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Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Mamak'taki bir apartmanın teras katında iddialara göre mangal yakılması sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının her yerini kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

"Çatıdaki malzemeler tutuşmuş"

Olayla ilgili konuşan Numan Canavar, "Komşularımız yangın var deyince hemen aşağıya indik. Duyduklarımıza göre terasta şömine benzeri bir eşya varmış ve mangal yakıyorlarmış. Çatıdaki malzemeler tutuşmuş. Ardından da itfaiye geldi, yangını kontrol altına aldı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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