Ankara'da bir grup, tartıştıkları kadının evini taşladı
ANKARA - Ankara'da sokaktan geçerken küfürlü konuştukları gerekçesiyle bir kadın tarafından uyarılan 5 kişi, olay sonrası kadının evi taşladı.
Alınan bilgiye göre olay, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ceylan Sokak'ta yaşandı. Küfürlü konuşmaları nedeniyle 5 kişi, bir kadın tarafından uyarıldı. Olayın ardından, küfürlü konuşan kişilerle kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından grup kadının evini taşladı.
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