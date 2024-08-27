Ankara'da Borç Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
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Ankara'da Borç Kavgası Kanlı Bitti

Ankara\'da Borç Kavgası Kanlı Bitti

Ankara Keçiören'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Borç alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşerek ölümle sonuçlandı.

27.08.2024 15:24
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Ankara'da iki grup arasında alacak verecek sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece 02: 00 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, H.G (20), borçlu olduğu Burak Tüfekçi'ye (26) borcunu ödemek istediğini söyleyerek yanına çağırdı. Bunun üzerine Tüfekçi, nişanlısı B.D. (22), ile arkadaşları M.K. (27) ve D.Y.'yi (21) yanına alarak H.G.'nin yanına gitti. Parkta konuşmaya başlayan Tüfekçi ile H.G.'nin amcası G.G. (37) arasında küfürlü konuşma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G., kovaladığı Tüfekçi'ye bıçakla saldırdı. Saldırının ardından amca ile yeğeni bölgeden kaçarken, Tüfekçi'nin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve hastaneye nakledilen Tüfekçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan yeğen ile amcası ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"Bıçaklanan kişinin kardeşi saldırganı aradı ama bulamadı"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Saldırgan, bir erkek ile onun yanındaki kadının peşinden kaçıyordu. Sokağın köşesinde bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Ölen kişinin yanında nişanlısı vardı. Etraf çok kalabalıktı. Bıçaklanan kişinin kardeşi saldırganı aradı ama bulamadı. Gece saatlerinde oldu olay. Borç para sebebiyle olduğu söyleniyor. Olaydan sonra saldırıyı gerçekleştiren kişi kaçtı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Borç Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

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