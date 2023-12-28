Ankara\'da boş arazide bir erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Esnaf Sokak'ta öğlen saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, boş arazide bir şahsın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 22 yaşlarındaki epilepsi hastası H.İ.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANKARA