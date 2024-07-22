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Ankara'da bozulan aracı vatandaşlar ayaklarıyla iterek götürdü.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde aracı bozulan vatandaş arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Yardıma gelen şahsın arkadaşları, bozulan aracın arkasına diğer aracı yanaştırdıktan sonra kaputa oturarak itmeye başladı. Tehlikeli anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA