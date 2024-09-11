Çalıntı Büyükbaş Hayvanlar Aksaray'da Bulundu

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Ankara'da çalınan 4 büyükbaş hayvan Aksaray'da satılırken bulunarak sahibine teslim edildi

ANKARA - Ankara'dan çalınan 4 büyükbaş hayvan Aksaray'da hayvan pazarında satılmak üzereyken Jandarma ekipleri tarafından el konularak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre 7 Eylül'de Ankara'nın Evren İlçesi Çatalpınar Mahallesinde A.Ö. adlı vatandaşa ait ağıldan 4 adet büyükbaş hayvan çalındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, M.S. ve M.Y. isimli şahıslar tarafından hayvanların köyün girişine kadar yaya olarak sürüldüğü sonrasında M.S. isimli şahsa ait kamyonete yüklenerek çalındığı tespit edildi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, Evren İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri tarafından yapılan kapsamlı araştırma ve soruşturma sonucunda, M.S. ve M.Y. isimli şahısların hayvanları Aksaray'da A.D. isimli şahsa sattığı; A.D. isimli şahsın da Aksaray hayvan pazarında hayvan alım-satımı ile uğraştığı tespit edildi. Çalınan hayvanlar Aksaray hayvan pazarında satılmaya çalışıldığı sırada tespit edilerek el konuldu ve el konulan hayvanlar hayvan sahibine teslim edildi.

Yapılan operasyon sonucunda hayvanları çalan M.S. ve M.Y isimli şahıslar yakalanarak adli işlemlere başlatıldı.