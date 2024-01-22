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Ankara'da Çankaya ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor - Son Dakika
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Ankara'da Çankaya ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Yangın nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangınla mücadele ediyor. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Ankara\'da Çankaya ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor
22.01.2024 - 15:21,
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgardan dolayı kontrol altına alınamıyor.

Ankara'nın Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada alevlerin tekrar büyümesi sonucu yangınla mücadele devam ediyor. Yangında ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Çankaya ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Çankaya ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor - Son Dakika
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