Ankara'da çek soruşturmasının ikinci dalgasında 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da çek soruşturmasının ikinci dalgasında 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında 11 yeni şüpheli belirlendi, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MASAK raporuna göre yaklaşık 31,5 milyon TL suç geliri ve 12,6 milyon TL aklamaya konu malvarlığı değeri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mali incelemeler sonucunda 11 yeni şüpheli tespit edilirken, 9 şüpheli hakkında Ankara merkezli farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu malvarlığı değeri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturmanın ikinci dalgası başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan mali incelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinildiği, bu yolla suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulunulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

İncelemeler neticesinde yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ve 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu malvarlığı değeri belirlendi. Soruşturma kapsamında 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 yeni şüpheli tespit edilirken, 9 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlemlere başlandı.

Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma KuruluGüvenlik3. SayfaAnkaraGüncelSuçSon Dakika

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