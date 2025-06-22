Ankara'da Çiftçiye Elektrik Çarptı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kesintiyi kontrol etmek için trafoya çıkan çiftçiyi elektrik çarptı.

Olay, Beypazarı ilçesine bağlı Tacettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikte yaşanan problem sonrası 60 yaşındaki çiftçi Duran Koç trafoya çıktı. Trafoya çıkan Duran Koç'u elektrik çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Duran Koç Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA