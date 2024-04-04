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Ankara'da çıkan yangına, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisi ile çevreye sıçradı ve kontrol altına alınması zorlaştı. Atık kağıt ve lastiklerin tutuşması ile başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevre şehirlerden de birçok itfaiye ekibi destek verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangın sonrası soğutma çalışmasında bulundu. - DÜZCE