Ankara'da DEAŞ ve FETÖ Operasyonu: 10 Gözaltı
Ankara'da DEAŞ ve FETÖ Operasyonu: 10 Gözaltı

18.02.2026 08:45
Ankara'da düzenlenen operasyonlarda DEAŞ ve FETÖ/PDY ile bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamı DEAŞ ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair deliller elde edilen Irak vatandaşı 4 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlünün, yakalanmalarına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen emirlere istinaden, tüm şüpheli ve hükümlüler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

