Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

09.07.2025 13:17
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Ankara'da nitelikli dolandırıcılık ve diğer suçlar nedeniyle 36 şüpheli üzerinde işlem yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nitelikli dolandırıcılık', 'yağma' ve 'fuhşa teşvik' suçlarından işlem yapılan 36 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Olayla ilgili 'rüşvet' suçundan ayrı bir dosyada ise 6 şüpheliye adli kontrol uygulanırken iki soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, eğlence mekanında kadınlar adına açılmış ancak işletme tarafından yönetilen sosyal medya hesapları üzerinden mağdurlara ulaşılarak hesaplarda fahiş fiyat uygulandığı, itiraz edilmesi halinde şiddet uygulandığı belirtildi. Bu kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık', 'yağma' ve 'fuhşa teşvik' suçlarının işlendiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında iletişimin tespiti ve teknik takip tedbirleri uygulandı.

5 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, toplam 940 bin 300 lira, 82 bin dolar ve 660 euro, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 266 adet fişek, 3 POS cihazı, 9 flash bellek ve 1 bilgisayar ele geçirildi.

İş yerinde farklı firmalara ait POS cihazları kullanıldığı anlaşılırken, 5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bugüne kadar 40 mağdur tespit edilirken, toplam mağduriyetin yaklaşık 7 milyon 400 bin lira olduğu belirtildi.

"Örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tutuklandı"

Soruşturma kapsamında toplam 36 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 32'si gözaltına alındı, firari 4 şüpheli olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi ve bunlardan örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tutuklanırken, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 11 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"42 şüpheliye işlem yapıldı"

Rüşvet suçuna ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturmada ise 4'ü polis, 1'i zabıta, 1'i sivil olmak üzere 6 kişi hakkında işlem yapılırken, şüphelilerin tamamına adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece her iki dosya kapsamında toplam 42 şüpheliye işlem yapıldığı vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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