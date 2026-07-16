Ankara'da kontrolden çıkan EGO otobüsünün caddedeki bir iş yerine girerek 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
Kaza, Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsü, yol kenarındaki telefon trafosuna çarpıp ardından bir iş yerine girmişti. Kazada 7 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle hasar gören 4 araç kullanılamaz hale gelmişti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da EGO Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
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