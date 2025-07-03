Ankara\'da Ekili Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'da ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenimahalle ilçesi Yakacık mevkiinde ekili bir arazide belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araziden yükselen alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA