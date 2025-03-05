Ankara'da Eşini Vuran Sanığa Ağır Ceza Talebi - Son Dakika
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Ankara'da Eşini Vuran Sanığa Ağır Ceza Talebi

Gafer Bozdemir, boşanma aşamasındaki eşini metroda vurarak öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor.

05.03.2025 18:03
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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i (44) takip edip, metro istasyonda silahla sırtından vurarak öldüren Gafer Bozdemir (47) hakkında, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gafer Bozdemir ile taraf avukatları ve maktul Döne Bozdemir'in çocukları katıldı. Mahkeme başkanı yargılamanın başladığını bildirerek kimlik tespitnin ardından tutuklu sanık Bozdemir'e söz verdi. Bozdemir, "2020 yıllarında eşimde çalışma hevesi oluştu. Sonrasında benim çocuklarımı okuldan aldı, çocukların eğitim hayatını mahvetti. Ben ailem için çalıştım, gurbete gittim, hamallık yaptım. Ancak evliliğimiz çok sıkıntılı geçti. Eşimden şüphelendiğim için takip etmeye başladım. Farklı kişilerle gezdiğini gördüm ayın 13'ünde mahkememiz vardı. Olay günü Sıhhiye'de kahve içtim, eşimin yanımdan hızlıca geçtiğini fark ettim. Yanına gittim, konuşmak istiyorum, çocuklarımız var dedim ancak kabul etmedi. Eşim bana 'polis gelecek kelepçe var' dedi, çantasına sarıldı. Ben de silahımı çıkardım kaçmaya çalıştı, arkasından ateş ettim. Ayağı takıldı düştü sandım, yanına gittim hareket etmiyordu. Eşimi öldürmek istememiştim pişmanım" dedi.

"Babam bizi defalarca kez dövdü, botlarını 5 liraya boyattı"

Maktul Bozdemir'in kızı H.K.B. sanık babasının kendilerini sürekli dövdüğünü ve hakaret ettiğini söyleyerek, "Bize hiç para vermiyordu. Annem yuvamız dağılmasın diye boşanmadı. Dediklerinin hepsi yalan. Annemi bu zamana kadar hiç kimseyle görmedim. Annem dayaklardan, küfürlerden boşanmak istedi. Bizi defalarca kez dövdü. Annemi takip ettiği için öldürmekle tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı aldı annem. Biz kavga dövüşten ders çalışamıyorduk, annem bize bakmak için çalıştı. Babam bize botlarını boyatır 5 lira verirdi. O olaylardan sonra benim çok ağrıma gitti, anneme sen çalış ben kardeşlerime bakarım dedim" ifadelerini kullandı.

"Babam, annemi hamileyken dahi dövüyordu"

Maktulün diğer çocuğu K.B. ise babasının verdiği ifadelerinin hepsinin yalan olduğunu söyleyerek, "Babam, ben kendimi bildim bileli bize anneme şiddet uygular, alkol kullanır. Annemi hamileyken dahi dövmüştür. Bana ve kardeşlerime hep şiddet uyguladı. Bize bakmadığı için ben okulu bırakıp çalışmaya başladım. Annemle aynı AVM'de çalışmaya başladık. Annemle çalışırken hep bir aradaydık, aldattığı yalandır" dedi.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Bozdemir hakkında 'nitelikli kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Bozdemir, "Diyeceğim yoktur" dedi.

Ardından ara kararını veren mahkeme sanık Bozdemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Eşini Vuran Sanığa Ağır Ceza Talebi - Son Dakika

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