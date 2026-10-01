Ankara'da FETÖ mensubu haberindeki fotoğraf kaynağından iptal edildi - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ mensubu haberindeki fotoğraf kaynağından iptal edildi

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Dün saat 15.56'da servis edilen ve Ankara'da aranan bir FETÖ mensubunun yakalanmasını konu alan haberimizdeki fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizin dikkatine sunar, yaşanan aksaklık için özür dileriz.

Dün saat 15.56'da Ankara mahreçli servis edilen "Ankara'da aranan FETÖ mensubu yakalandı" başlıklı haberimizde yer alan fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İHA
3. SayfaAnkaraSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ mensubu haberindeki fotoğraf kaynağından iptal edildi - Son Dakika
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