Ankara'da FETÖ mensubu haberindeki fotoğraf kaynağından iptal edildi

Ankara'da FETÖ mensubu haberindeki fotoğraf kaynağından iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün saat 15.56'da servis edilen ve Ankara'da aranan bir FETÖ mensubunun yakalanmasını konu alan haberimizdeki fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizin dikkatine sunar, yaşanan aksaklık için özür dileriz.
Dün saat 15.56'da Ankara mahreçli servis edilen "Ankara'da aranan FETÖ mensubu yakalandı" başlıklı haberimizde yer alan fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA