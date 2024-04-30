Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı

Ankara\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yapılanmasına ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi.

30.04.2024 08:20
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı olan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 16 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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