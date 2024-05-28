Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara\'da FETÖ/PDY soruşturması: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

28.05.2024 10:03
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli 6 ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildi. Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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