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Ankara'da FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalandı. İhraç edilen öğretmen G.A. ve ihraç 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara\'da FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı
26.01.2024 - 18:10,
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs Ankara'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Milli Eğitim Bakanlığından ihraç öğretmen G.A. isimli firari şahıs Polatlı İlçesi girişinde yakalandı.

25 Ocak'ta yapılan çalışmalarda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve yaklaşık 7 yıldır firar olan, örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock da 2 adet kullanıcı kaydı olan, örgüt tarafından A5 Kodlaması ile kodlanan ve hakkında beyan bulunan ihraç 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.A. isimli şahıs Altındağ ilçesinde yakalandı.

Yakalanan ihraç öğretmen G.A. ve ihraç 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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