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Ankara'da FETÖ/PDY üyesi polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ/PDY üyesi polis memuru tutuklandı

Ankara\'da FETÖ/PDY üyesi polis memuru tutuklandı

Ankara'da aranması bulunan FETÖ/PDY üyesi polis memuru Y.V., Mamak ilçesinde yakalanarak adliyeye sevk edildi. Y.V., yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.V.'nin 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve 2 yıldır firarda olduğu tespit edildi. Ayrıca, Y.V.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.

01.04.2024 13:28
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Ankara'da "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma" suçundan aranması bulunan polis memuru Y.V. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Y.V., burada işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma" suçundan araması bulunan polis memuru Y.V.'yi Ankara'nın Mamak ilçesinde yakaladı. 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firarda olduğu tespit edilen Y.V.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edildi. Alınan ifadelerde hakkında beyan bulunduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı belirlendi.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da FETÖ/PDY üyesi polis memuru tutuklandı - Son Dakika

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