Ankara'da Firari Sanık ile Şüpheli Arasındaki İletişime Aracılık Eden Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Firari Sanık ile Şüpheli Arasındaki İletişime Aracılık Eden Kişi Gözaltına Alındı

Ankara\'da Firari Sanık ile Şüpheli Arasındaki İletişime Aracılık Eden Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili soruşturma kapsamında, firari sanık ile şüpheli arasındaki iletişime aracılık yaptığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltında bulunan 8 şüphelinin dijital inceleme işlemleri devam etmektedir.

18.05.2024 12:35
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili soruşturma kapsamında, firari sanık ile şüpheli arasındaki iletişime aracılık yaptığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İnceleme, Ankara, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Firari Sanık ile Şüpheli Arasındaki İletişime Aracılık Eden Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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