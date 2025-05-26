Başkent'te fırtına: Bir minareye yıldırım düştü
ANKARA - Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına sırasında bir minareye yıldırım düştü.
Ankara'nın çeşitli ilçelerinde öğlen saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aniden çıkan şiddetli rüzgarların etkisiyle belirli yerlerde kum fırtınaları oluştu. Uzmanlar sokağa çıkarken dikkat edilmesi konusunda uyardı. Fırtına sebebiyle vatandaşların zor anlar yaşadığı ve bir elektrik direğinin sallandığı görüntülendi. Ayrıca fırtınada bir caminin minaresine yıldırım düştü. Minareden çıkan yangını söndürmek üzere itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Fırtına: Minareye Yıldırım Düştü - Son Dakika
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