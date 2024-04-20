Ankara'da Fırtına Sonucu Çatı Uçtu, Otomobiller Zarar Gördü - Son Dakika
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Ankara'da Fırtına Sonucu Çatı Uçtu, Otomobiller Zarar Gördü

Ankara\'da Fırtına Sonucu Çatı Uçtu, Otomobiller Zarar Gördü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle bir apartmanın çatısı yerinden sökülerek park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda 4 araçta ve 3 apartmanda hasar meydana geldi. Belediye ekipleri enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

20.04.2024 16:30  Güncelleme: 16:48
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Ankara'da şiddetli fırtına sebebiyle yerinden kopup uçan çatı, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 4 araçta ve 3 apartmanda hasar oluştu.

Keçiören ilçesi Bademlik Mahallesi Beni Sokak'ta yer alan bir apartmanın çatısı, öğlen saatlerinde meydana gelen kuvvetli fırtına sebebiyle yerinden söküldü. Havaya uçan büyük çatı parçaları, paraleldeki 1162. Sokakta yer alan başka bir apartmanın otoparkındaki otomobillerin üzerine düştü. Biri ağır olmak üzere toplam 4 araçta hasar oluşmasına neden olan olayda çevredeki 3 apartman da zarar gördü. Belediye ekiplerince enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

"Kendimizi dışarıya attık ve bu manzara ile karşılaştık"

Olayla ilgili konuşan mağdurlardan Emrah Nargüner, "Büyük bir gürültü duyduk. Binanın çatısı uçmuş. Deprem oldu sandık. Kendimizi dışarıya attık ve bu manzara ile karşılaştık. Parçalar arka apartmanın otoparkındaki araçlara ve apartmanlara hasar vermiş" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Fırtına Sonucu Çatı Uçtu, Otomobiller Zarar Gördü - Son Dakika

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