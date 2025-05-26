Ankara\'da Fırtına ve Yıldırım Düşmesi

Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına sırasında bir minareye yıldırım düştü.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde, öğle saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aniden çıkan şiddetli rüzgarların etkisiyle belirli yerlerde kum fırtınaları oluştu. Uzmanlar sokağa çıkarken dikkat edilmesi konusunda uyardı. Fırtına sebebiyle vatandaşların zor anlar yaşadığı ve bir elektrik direğinin sallandığı görüntülendi. Ayrıca fırtınada bir caminin minaresine yıldırım düştü. Minarede çıkan yangını söndürmek üzere itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. - ANKARA