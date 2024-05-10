Ankara\'da freni arızalanan kamyon apartmanın bahçesine devrildi

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Ankara'da freni arızalanan yapı malzemesi yüklü belediye kamyonu, bir apartmanın bahçesine devrildi. Araç sürücüsünün yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaza, Keçiören ilçesi Şemdinli Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.E. adlı sürücü, yapı malzemesi yüklü 06 BE 089 plakalı belediye kamyonunu freni arızalanınca yavaşlatmak için yan yoldaki rampaya girerek, yol kenarındaki apartmanın bahçesine devirdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza esnasında bahçede kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

"Yan taraftaki yolu kaçış rampası olarak kullanmış"

Kazayla ilgili konuşan İdari İşler Şefi Özcan Dağdeviren, "Sürücümüzün aracı yüklü haldeyken kaza yapmış. Aracın frenleri arızalanmış. Yan taraftaki yolu kaçış rampası olarak kullanmış. Boş alanı görünce de kamyonu buraya deviriyor. Araçta yapı malzemeleri vardı. Şoförümüzün durumu iyi, kendisi hastanede. Herhangi bir ölüm ya da yaralanma durumu yok" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA