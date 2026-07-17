Freni bozulan ABB'ye ait hafriyat kamyonu iki kamyona çarptı, 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Freni bozulan ABB'ye ait hafriyat kamyonu iki kamyona çarptı, 2 işçi hayatını kaybetti

Freni bozulan ABB\'ye ait hafriyat kamyonu iki kamyona çarptı, 2 işçi hayatını kaybetti
17.07.2026 19:06  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ABB'ye ait bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Kamyon bayır aşağı yuvarlanarak iki kamyona çarptı ve yangın çıktı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait bir hafriyat kamyonu fren sistemindeki arıza sonucu iki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum semtinde meydana geldi. Yol açma çalışması sırasında ABB'ye ait 06 DV 4311 plakalı Ömer Sütçü'nün kontrolündeki bir hafriyat kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu, kamyon bayır aşağı yuvarlanarak önce Emre Çelik kontrolündeki 06 COS 880 plakalı kullandığı hafriyat kamyonuna ardından, 06 DU 7291 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, Ömer Sütçü ve Emre Çelik hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin konuşan görgü tanığı Atilla Tüter, "Yukardan gelen araç aşırı yükten dolayı freni patladı. İlk araca vurduğunda ilk aracı yoldan çıkardı, ikinci arada vurdu ve ikinci aracı devirdi. Devrildikten sonra yangın çıktı. Ne yazık ki içindeki arkadaşlar yanarak can verdiler. Allah kimsenin başına vermesin ağır bir sektör. Bu yükün Ankara'dan kaldırılması lazım, artık Ankara'ya tonajın gelmesi lazım. Kazadan sonra vatandaşlar geldi. Kimse yetişemedi zaten içeride arkadaşlar yanarak vefat ettiler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Keçiören, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni bozulan ABB'ye ait hafriyat kamyonu iki kamyona çarptı, 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus’a transfer oldu Milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'a transfer oldu
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

19:45
Fenerbahçe, 4 yıldızını Gornik Zabrze maçının kadrosuna eklemedi
Fenerbahçe, 4 yıldızını Gornik Zabrze maçının kadrosuna eklemedi
19:17
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti
18:52
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 20:09:55. #7.13#
SON DAKİKA: Freni bozulan ABB'ye ait hafriyat kamyonu iki kamyona çarptı, 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.