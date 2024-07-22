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Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde Akyurt Atık Getirme Merkezi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 18.00 sıralarında geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine Akyurt ilçesi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 100'e yakın personel İtfaiye 7 araç, Akyurt belediyesi 3 tane arazör ve 4 tane kepçe, 4 tane tanker, İtfaiye büyük 2 tanker, 2 tane Büyükşehir paletli kepçe, Bayburt grup 2 tane kepçe ile Akyurt Belediyesine ait arazörler yangına müdahale ediyor.