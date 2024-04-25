Ankara'da geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Ankara'da geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara\'da geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeyken geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtulan Ebru Çardak, 10 yaşındaki kızını kaçırırken 2,5 yaşındaki oğlunu da kucaklayarak kaçtı. Anne ve çocukları dolmuşun altında kalmaktan kurtulurken, dolmuş marketin önündeki palet ve diğer ürünlere çarparak durdu.

25.04.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Ankara'nın Mamak ilçesinde Ebru Çardak, 10 yaşında ve 2 buçuk yaşındaki 2 çocuğuyla park halindeyken geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mamak ilçesi Akdere Mahallesi, Mehmet Ali Altın Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki dolmuş, geriye doğru hareket etti. Eşi markette alışveriş yaparken 2 çocuğuyla dışarıda bekleyen Ebru Çardak, dolmuşun üzerlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı. Çardak, 10 yaşındaki kızına kaçmasını söylerken, 2,5 yaşındaki oğlunu da kucaklayıp kaçtı. Anne ve çocukları son anda dolmuşun altında kalmaktan kurtuldu. Dolmuş da marketin önündeki palet ve diğer ürünlere çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve çocuklarının son anda kaçarak kurtuldukları görüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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