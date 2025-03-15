Ankara'da Halı Çırpma Kavgası

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir binada komşular arasında halı çırpma meselesi yüzünden kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle iki grup arasındaki kavga sonlandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek'te bir binada vatandaşlardan birisi halı çırparken alt kattaki komşu bu durumdan rahatsız oldu. Sinirlenen şahıs komşusuyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce komşular sokağa inerek kavga etmeye başladı. Binada oturan diğer vatandaşlar iki grubu sakinleştirmek için sokağa indi. İki grup arasındaki tartışma devam edince komşular durumu polis ekiplerine ihbar etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek iki grubu sakinleştirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA