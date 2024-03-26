Ankara\'da Hastanede Sedye Kazası: Hasta Hayatını Kaybetti

Kazada bacağı koptu: Araç ile istinat duvarı arasında sıkışan şahıs

Malatya'da meydana gelen kazada ciple çarpışan otomobil, savrularak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yayayı istinat duvarı ile arasına sıkıştırdı ve şahsın bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.