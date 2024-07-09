Ankara'da Haziran Ayında 3 Bin 325 Kişi Adli Makamlara Teslim Edildi - Son Dakika
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Ankara'da Haziran Ayında 3 Bin 325 Kişi Adli Makamlara Teslim Edildi

Ankara\'da Haziran Ayında 3 Bin 325 Kişi Adli Makamlara Teslim Edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Haziran ayı içerisinde kent genelinde aranması bulunan 3 bin 325 kişinin adli makamlara teslim edildiğini bildirdi.

09.07.2024 15:34
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Haziran ayı içerisinde kent genelinde aranması bulunan 3 bin 325 kişinin adli makamlara teslim edildiğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Elmadağ'da yer alan Şehitlik Polis Uygulama Noktası Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Burası, Ankara'nın doğu kapısı. İnsanlarımız güzergah olarak burayı kullanıyor. Yol kontrol noktamızın amacı, yol emniyetini sağlamak ve şehirlerin herhangi bir suçlu veya suç işlemeye meyilli insanların hareketlerini takip edip engellemek. Uygulama noktamız daha önce farklı bir yerdeydi. Arkadaşlarımız çok müsait olmayan bir yerde görevlerini yapıyordu. Burası çok daha modern ve güvenli. Trafiği de aksatmayacak bir şekilde yapıldı" dedi.

"Haziran ayı içerisinde aranması olan 3 bin 325 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi"

Haziran ayında aranması bulunan 3 binden fazla kişinin yakalandığını söyleyen Vali Şahin, "Buradaki bir buçuk ayılık uygulamalarımızda, 37 bin 239 araç durdurulmuş ve sorgulanmış. 192 bin 178 vatandaş ile de irtibat kurulmuş. Bu kişilerden de aranan 39 şahıs kontrollerde yakalanarak adli mercilere teslim edildi. İl genelinde ise bu ay içerisinde 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 19 kişi, 10 yıl üzeri hapis cezası olan 63, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası kesinleşmiş 132 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 932 ve ifade almaya yönelik aranan 2 bin 179 kişi olmak üzere toplam 3 bin 325 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi" ifadelerine yer verdi.

"Narkotik suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 21 operasyon gerçekleştirildi"

Geçtiğimiz az icra edilen 21 narkotik operasyonda, binden fazla şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Vali Şahin, "Haziran ayı operasyonlarında asayiş olaylarında 6 bin 500 kişiye yönelik işlem yapılmış. Narkotik suçlarla yapılan çalışmalarda 21 operasyon gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar gözaltına alınan bin 215 kişiden 163'ü adli mercilerce tutuklandı. Amacımız, vatandaşımızı huzurla ve emniyet duygusu içerisinde yaşatmak" ifadelerine yer verdi.

"Burada 35 personelimiz 24 saat esasına göre görev yapacak"

Törende söz alan Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Daha önce Mamak'ta bulunan uygulama noktamızı, stratejik öneme sahip olan bir yere taşıyarak daha etkin olmayı amaçlıyoruz. Burada 35 personelimiz 24 saat esasına göre, trafik ve asayiş uygulamalarında görev yapıp, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vasip Şahin, Ankara, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Haziran Ayında 3 Bin 325 Kişi Adli Makamlara Teslim Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Haziran Ayında 3 Bin 325 Kişi Adli Makamlara Teslim Edildi - Son Dakika
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