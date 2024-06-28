Ankara'da Hırsızlık Girişiminde Bulunan 2 Kadın Gözaltına Alındı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gündüz saatlerinde hırsızlığa teşebbüs eden 2 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre olay, 27 Haziran'da saat 14.30 sıralarında Gölbaşı'nda meydana geldi. Seğmenler Mahallesi'nde ikamet eden T.B., evinin salonunda uyuduğu esnada kapı açılma sesi duyması üzerine, kapıyı kontrol için kalktığında daire kapısının açık olduğunu gördü. Kapı eşiğinde bulunan 2 kadının kendisini gördüklerinde hızlı bir şekilde kaçtıklarını gören T.B., kaçan kadınlardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

T.B.'nin şikayeti üzerine çalışmalarına başlayan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kadınları Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir işyeri önünde yakalayak gözaltına aldı.

Görevlilerin yaptıkları kontrollerde şüpheli şahısların D.G. ve Y.Ü. isimli kadın şahısların başka illerden gelerek soygun yaptıktan sonra şehirden ayrıldıkları ve şahısların çok sayıda evden hırsızlık kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheli D.G. isimli kadının ise evden hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan D.G. ve Y.Ü.'nün gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ANKARA