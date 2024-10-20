Ankara'da Hırsızlık Operasyonu: 13 Gözaltı

3.Sayfa

Ankara'da hırsızlık şüphelisi 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir şahsın cezaevinden firar ettiği, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapan suçluları yakalamak üzere özel bir çalışma başlattı.

Olaylara ait kamera kayıtlarından dijital albüm oluşturulduğu ve özel kurulan bir ekiple görüntülerin analizlerinin titizlikle yapıldığı öğrenildi. Yapılan analizler sonucunda 13 şüphelinin kimliği tespit edildi ve hırsızlık yapan şahısları yakalamak üzere belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 13 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.Ö.'nün yakalanmasına yönelik gidilen adreste bulunan kişilerin E.Ö.'nün adreste olmadığını iddia ettikleri ama E.Ö.'nün evde yapılan arama sonucu dolabın arkasında saklanmış halde yakalandığı öğrenildi. E.Ö'nün cezaevinden firar ettiği, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA