Ankara\'da İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

Başkentte iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri otomobili ile kavga ettiği grubun arasına daldığı görüntüler vatandaş cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde alkollü mekan çıkışında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerine saldırmaya başladılar. Kısa süre sonra taraflardan biri otomobiline binerek karşı grubun olduğu alana daldı. Altına aldığı kişinin otomobilin çarpması ile takla atarak metrelerce sürüklediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA