Ankara\'da Yangın: Binada Büyük Hasar

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Ankara'da bir binanın altında bulunan iş yerinde çıkan yangında binada büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi Şehit Süleyman Efe Caddesi'nde öğle saatlerinde bir binanın zemin katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu söndürülen yangında binada büyük hasar meydana geldi.

Yangının çıktığı binada oturan Bayram Erten, "Yangın bu döşeme atölyesinin dışarıda ürünleri vardı. Şikayet etmemize rağmen aldıramadık belediyeye. Yangından sonra buraya geldi, polis ekipleri ifadeye götüremedi adamları. Biz büyük ihtimalle çocuklar yakmıştır diye düşünüyoruz ama zabıta ekipleri içeriden yanmış diye söylüyorlar. Rapor çıkmadığı için bilemiyoruz. Binanın müteahhidi kaçtı, iskanı yok. Teras iskana ayrılmış daireyi usulsüz olarak kendi akrabasına satış göstermiş. İmzası bizde vermiyoruz. Yurt dışına çıkmış herhalde, iskanı alamadığımız için cepheyi yaptıramamıştık. Allah'tan yaptıramamışız, diğer bina gibi olsaydı biz binayı kurtaramazdık. Orta katın altına kadar ateş çıktı" dedi.

Yangının sebebi ekipler tarafından araştırılıyor. - ANKARA