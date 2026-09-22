Ankara'da jandarma operasyonunda 350 yasa dışı bahis sitesinin erişimi engellendi

Ankara'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 350 siteye erişim engelinin getirildiği ve 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Ankara'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 350 bahis sitesine erişim engeli getirildiği ve 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek, "Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 14-21 Eylül tarihleri arasında icra edilen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucunda 759 sosyal medya-URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 350 yasa dışı bahis sitesi, 4 oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan site, müstehcen içerikli paylaşım yapan 66 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır. Ayrıca 2026 yılında meydana gelen 'Faili Meçhul Siber Olayları'nın aydınlatılması kapsamında; Etimesgut ilçesinde 2 nitelikli dolandırıcılık olayı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatılmıştır. Bahse konu 2 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.