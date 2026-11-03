Ankara'da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara\'da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak malzeme ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi ve 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 306 elektronik sigara, 530 paket kaçak sigara ve 440 kaçak puro ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince icra edilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kanuna aykırı yöntemlerle sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 2 av tüfeği, 1 plaka, 306 elektronik sigara, 1 pointer, 65 elektronik sigara likiti, 620 paket içi tütün dolu makaron, 530 paket kaçak sigara, 440 kaçak puro, 100 kilogram nargile kömürü, 5 düzenek cihazı yerleştirilmiş kazak, 15 kulak içi mini kulaklık, 2 düzenek cihazı yerleştirilmiş spor ayakkabı, 5 cep telefonu, 5 kamera düzeneği, 3 mini Wi-Fi cihazı ve 3 elektronik sınav giriş belgesi ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
KaçakçılıkOperasyonJandarma3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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