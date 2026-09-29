Ankara\'da JASAT koordinesindeki operasyonlarda aranan 134 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, farklı suçlardan aranan 134 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile icra edilen operasyonlarda; aralarında 'kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir kimseyi fuhuşa teşvik etme, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla gece vakti yağma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri 1, 10 yıl ve 20 yıl arası 9, 5 yıl ve 10 yıl arası 20, 2 yıl ve 5 yıl arası 70, 2 yıl altı 34 kişi olmak üzere toplamda 134 kişi yakalandı. Yakalanan 134 kişi adli makamlara sevk edildi.

Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Eylül tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 59 gündür açık cezaevi firarisi olarak aranan, 'kasten öldürme' suçundan 22 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.