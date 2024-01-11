Ankara\'da Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Tarihi Eser Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, 3 bin 730 adet tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığını engellemek üzere yürüttükleri çalışmalarda, etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğunu tespit ettikleri Etimesgut ve Sincan İlçelerinde bulunan 2 adrese 9 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda, 3 bin 730 adet tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi. - ANKARA